В Башкирии 49 обманутых дольщиков получили ключи от квартир в новом доме

Фото: пресс-служба правительства Башкирии

Председатель правительства Башкирии Андрей Назаров заявил, что власти республики решили проблему 49 обманутых дольщиков в Стерлитамакском районе.

Как отметил премьер-министр, за счет региональной казны был достроен дом в жилом комплексе «Кедровый», что в деревне Байрак. Его ввели в эксплуатацию 19 мая. Всего же в этом ЖК более 4,5 тысяч квадратных метров жилья. Восемь домов достроили с помощью Фонда защиты прав дольщиков Башкирии на деньги из республиканского и федерального бюджета.

- В Стерлитамакском районе проблемных объектов не осталось, - написал Назаров в своих соцсетях.

По словам председателя правительства Башкирии на данный момент в республике осталось 35 проблемных объектов и около 2,6 тысяч обманутых дольщиков.

- Наша задача – до конца 2023 года решить этот вопрос окончательно, - подытожил Андрей Назаров.