В Уфе утвердили предмет охраны Гостиного двора

Башкультнаследие утвердило предмет охраны Гостиного двора в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

Башкультнаследие утвердило предмет охраны Гостиного двора в Уфе. Соответствующий приказ был опубликовал на портале правовой информации 1 июня.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения являются его местоположение, лицевые и внутренние фасады здания Гостиного двора в характере классицизма, крыша, сохранившиеся кирпичные пилоны, своды и арочные проемы подвального этажа.

Согласно справке Башкультнаследия, проект Гостиного двора в Уфе разработал петербургский архитектор и профессор Авраам Мельников. Строительство здания на Верхнеторговой площади началось в 1825 году и продлилось более 40 лет. Торговые ряды открылись в 1868 году. Место стало торговым, деловым и культурным центром всей губернии. С 1941 года Гостиный двор занимали эвакуированные Серпуховская ткацкая и Ярцевская прядильная фабрики, после Великой Отечественной войны – Уфимский хлопчатобумажный комбинат. В 1980 году комбинат переехал на новое место, здание опустело и оказалось заброшенным. В 1995 году было принято решение о реконструкции Гостиного двора, и спустя четыре года его полностью перестроили.