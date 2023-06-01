В Башкирии мужчина во время готовки еды устроил пожар и получил ожоги 50% тела

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Белорецке 45-летний местный житель во время приготовления еды устроил пожар и получил ожоги 50% тела. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел в квартире на втором этаже жилого дома по улице Блюхера. На тревожный вызов о пожаре туда прибыли силы и средства МЧС.

Спасатели установили лестницу и спасли из горящего дома женщину. Проникнув в 3-комнатуную квартиру, где возник пожар, сотрудники экстренного ведомства увидели, что там горит домашнее имущество на площади в три квадратных метра.

– К сожалению, сильные ожоги получил мужчина, 1978 г.р., с предварительным диагнозом - термический ожог пламенем II, III степени (50 %) был госпитализирован в больницу. По одной из версий, мужчина получил ожоги при приготовлении еды, – передали в МЧС.

Причину пожара устанавливает дознаватель.