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НовостиОбщество1 июня 2023 6:55

В Уфе выделят две площадки под обряды жертвоприношений на Курбан-байрам

Мусульманский праздник в этом году пройдет 28 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мэрия Уфы выделит две площадки под организацию обрядов жертвоприношений на Курбан-байрам: на территории торгового комплекса «Караван» и Северного автовокзала

Мэрия Уфы выделит две площадки под организацию обрядов жертвоприношений на Курбан-байрам: на территории торгового комплекса «Караван» и Северного автовокзала

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мэрия Уфы выделит две площадки под организацию обрядов жертвоприношений на Курбан-байрам: на территории торгового комплекса «Караван» на улице Пригородной, 55 и Северного автовокзала. Об этом 31 мая сообщила администрация.

– В местах проведения праздника будут работать ветеринарные службы, главная миссия которых – пресечение попадания на туда жертвенных животных с признаками каких-либо заболеваний, – передали представители власти.

Напомним, мусульманский праздник Курбан-байрам в этом году пройдет в среду, 28 июня. Утренние молитвы и намаз состоятся в 23 мечетях Уфы. Праздничный день в Башкирии будет выходным.