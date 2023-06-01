В Уфе до 31 августа ограничили проезд по улице Карла Маркса

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В Уфе с 1 июня до 31 августа ограничили проезд автомобилей на участке улицы Карла Маркса между Коммунистической и Чернышевского. Движение там будет закрыто на крайней правой полосе четной стороны. Об этом сообщила городская администрации.

Как пояснили в мэрии, ограничение связано с «ремонтом подпорной стены». Жителей предупредили о возможных затруднениях движения машин на указанном участке улицы.

Напомним, в это воскресенье, 4 июня, в Уфе из-за полумарафона перекроют движение на нескольких улицах в историческом центре.