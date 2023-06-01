В Башкирии мужчина на глазах 8-летнего внука зарезал жену и двоих сыновей-инвалидов

В башкирском городе Салавате за двойное убийство будут судить 63-летнего местного жителя, который на глазах маленького внука зарезал жену и двоих сыновей-инвалидов

В башкирском городе Салавате за двойное убийство будут судить 63-летнего местного жителя, который на глазах маленького внука зарезал жену и двоих сыновей-инвалидов. Об этом 1 июня сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в августе прошлого года во время совместного распития алкоголя между обвиняемым, его супругой и двумя 38-летними сыновьями-близнецами с инвалидность первой и второй групп произошел бытовой конфликт. Он касался разногласий по поводу совместного проживания.

На глазах у 8-летнего внука глава семейства схватил нож и с особой жестокостью нанес своим родным ранения по жизненно-важным органам. Все трое скончались.

Мужчина признал вину в преступлении. Скоро он предстанет перед Верховным судом Башкирии.