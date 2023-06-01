С 1 июня до 31 августа в Башкирии действует летнее ограничение для движения большегрузных машин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Башкирии начало действовать летнее ограничение для движения большегрузов. Оно продлится до 31 августа. Об этом в своем телеграм-канале предупредил министр транспорта республики Александр Клебанова.

– Если днем температура воздуха поднимется до +32 градусов, то тяжеловесному транспорту запрещается движение по региональным и межмуниципальным дорогам республики, – пояснил суть меры чиновник. – Ограничение действует только днем, с 10 до 22 часов. Ночью грузовики смогут продолжить движение.

Министр отметил, что ограничение вводится для сохранения дорожного полотна: при высокой температуре воздуха асфальт перегревается и продавливается под колесами грузовиков. Это приводит к возникновению колеи и ям. Клебанов попросил водителей большегрузов отнестись к мере с пониманием.