С начала 2023 года в Башкирии при возникших из-за курения пожарах погибли 63 человека

фото: МЧС РБ

С начала текущего года в Башкирии при возникших из-за курения пожарах погибли 63 человека. Половина из них находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. Он приурочил свой пост к Международному дню борьбы с курением, который ежегодно отмечается 31 мая.

– Многие курильщики имеют опасную привычку ходить в комнате с зажженной сигаретой, курить, сидя за столом или в кресле, или вообще лежа в постели. Искра или окурок незаметно падают на тканевое покрытие и, как результат, вещи начинают тлеть, и едкий дым постепенно заполняет дом, – написал руководитель экстренного ведомства. – Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир. Поэтому необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры.

Согласно статистике МЧС, по состоянию на начало текущей недели с начала года в Башкирии произошло более 4,7 тыс. пожаров, в которых погибли 134 человека – это на 39 больше, чем в прошлом году. На этой неделе в результате возгораний погибли еще два жителя республики.