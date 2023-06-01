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НовостиПроисшествия1 июня 2023 4:53

В Уфе на автомобиль и выходившего из него мужчину упало дерево

Инцидент произошел у дома по улице Российской
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: УГЗ

фото: УГЗ

В Уфе на автомобиль и выходившего из него 32-летнего мужчину упало дерево. Инцидент произошел у дома по улице Российской, 25 в среду, 31 мая, около 20:30. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Произошло падение дерева на автомобиль Nissan Almera. Транспортное средство получило механические повреждения. Также пострадал водитель: в этот момент он выходил из автомобиля. Мужчина направлен в лечебное учреждение для обследования, – передали в УГЗ.

Ведомство предупредило жителей башкирской столицы, что в городе продолжает подниматься шквалистый ветер. Горожан попросили осторожнее проходить мимо деревьев, рекламных щитов, хрупких конструкций и не оставлять возле них автомобили.