149 детей из Донецкой народной республики приехали на отдых в Башкирию

Фото: Валерий Шахов

В Башкирию прибыли 149 детей из Донецкой народной республики. Уже 1 июня ребята заселятся в первую смену летнего детского лагеря «Орленок» в Илишевском районе. Как сообщает ИА «Башинформ», встречать детей на железнодорожном вокзале в Уфе лично решил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин. Он поприветствовал ребят и пожелал им хорошего отдыха. Отмечается, что республика полностью взяла на себя все расходы и обязательства по организации отдыха и транспортировки детей и их сопровождающих. В этом году планируется приезд для отдыха и оздоровления около 2 тысяч школьников из ЛНР и ДНР.

– В лагере ребят восстановят, подлечат и поддержат. Мы постараемся помочь каждому из них. Самое главное, что они здесь в безопасности, – подчеркнул Максим Забелин.

Кроме лагеря «Орленок» в Илишевском районе, встретить маленьких гостей готовятся лагерь «Дубки» в Гафурийском районе, «Орленок» в Стерлибашевском районе, «Зеленые дубки» и «Дружба» в Мелеузовском районе и «Зарница» в Благовещенском районе.