В Башкирии разыскивают пропавшего 44-летнего Сергея Гунина

Фото: "Башрегионспас"

В Башкирии волонтеры и полиция разыскивают пропавшего 44-летнего Сергея Гунина. Как сообщают поисковики группы «Башрегионспас», в последний раз мужчину видели 20 мая в деревне Вознесенка Буздякского района. После этого он перестал выходить на связь с родственниками и друзьями.

Приметы: рост 178 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза.

Был одет: в синюю рубашку и серые штаны.

Если вам хоть что-то известно о местонахождении пропавшего Сергея Гунина, просьба сообщить волонтерам по номеру 8(937)310-211-2 или в полицию по номеру 112.