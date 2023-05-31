Уфимский сквер назвали в честь ветерана Мугина Нагаева

Фото: pensioner-rb.ru

В Уфе один из скверов назвали в честь ветерана Великой Отечественной войны Мугина Нагаева. Речь идет о сквере «Гвардейский», расположенный в Колгуевском микрорайоне. Еще в 2020 году общественник Виль Тухватуллин выступил с инициативой создать сквер и присвоить ему имя великого воина, который служил в знаменитой 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Предложение было принято, и теперь сквер украшает город и радует местных жителей.

Напомним, что Мугин Каримович Нагаев освобождал Сталинград, Донбасс, Чернигов, Ковель, сражался в боях за Дебальцево. В сражении под Берлином был контужен, но часть не покинул. За боевые заслуги командир батареи Мугин Нагаев был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского, медалями «За взятие Берлина», «За Боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и другими.

После войны герой продолжил служить в армии, а потом работал на руководящих должностях в республике. Также Мугин Нагаев стал организатором открытия музея «112 Башкирской кавалерийской дивизии».