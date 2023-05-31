Под Уфой в поселке Лебяжий случился крупный пожар

Фото: МЧС по РБ

Днем 31 мая в Управление МЧС поступило сообщение, что под Уфой в поселке Лебяжьем произошел крупный пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на улице Садовый переулок горит частный жилой дом, гараж и баня. А из-за того, что все постройки находятся вплотную друг к другу, а на улице бушует сильный ветер, пламя перекинулось на соседний дом.

Сейчас на месте происшествия работают 28 человек и 7 единиц спецтехники. Уже есть пострадавший – мужчину 1967 года рождения госпитализировали в больницу. Тушение пожара продолжается. Как уточнили в экстренном ведомстве, причину возгорания предстоит выяснить дознавателю МЧС России.