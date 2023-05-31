В ночь на 1 июня в Уфе из-за нанесения разметки закроют перекресток улиц Цюрупы и Кирова

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В Уфе этой ночью из-за нанесения дорожной разметки закроют проезд по перекрестку улиц Цюрупы и Кирова. Движение там будет ограничено на четыре часа – с 23:00 31 мая до 3:00 1 июня. Об этом предупредила мэрия.

Как пояснили в администрации, разметку на улицы наносят по ночам из-за того, что в этом время автомобильный трафик в городе существенно снижается. Это позволяет избежать длительных ограничений.

Мэрия попросила объезжать и обходить свеженанесенную дорожную разметку, чтобы сохранить четкость линий и обеспечить нормативный срок ее службы.