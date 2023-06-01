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НовостиОбщество1 июня 2023 4:21

В Башкирии участников СВО и их семьи наделят правом обращаться в госорганы вне очереди

Местный парламент принял соответствующий законопроект в первом чтении
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии намерен наделить участников специальной военной операции и членов их семей правом приходить на личный прием в органы и учреждения государства вне очереди

Парламент Башкирии намерен наделить участников специальной военной операции и членов их семей правом приходить на личный прием в органы и учреждения государства вне очереди

Парламент Башкирии намерен наделить участников специальной военной операции и членов их семей правом приходить на личный прием в органы и учреждения государства вне очереди. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– С проблемными ситуациями граждане приходят на прием лично. Право на первоочередной личный прием поможет людям быстрее решать возникающие вопросы, а органам публичной власти – лучше реагировать на конкретные запросы граждан и выстраивать с получателями мер поддержки эффективную обратную связь, – рассказал спикер Константин Толкачев.

По его словам, до 5 июня парламентский комитет по местному самоуправлению будет принимать поправки к законопроекту. Когда документ доработают, его вынесут на рассмотрение депутатов, чтобы те приняли его в окончательном чтении.