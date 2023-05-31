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НовостиПроисшествия31 мая 2023 13:00

В Башкирии у водителя после ДТП из машины пропали кошелек, документы и телефон

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице, а родные обещают вознаграждение за возвращение пропавших вещей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

В деревне Матвеевка Кушнаренковского района Башкирии возле свекольного поля в ночь на 28 мая в ДТП на внедорожнике попал 55-летний Ильдар Шаяхметов. Его машина опрокинулась. Через некоторое время из искореженного авто на месте происшествия пропали кошелек, документы и телефон мужчины. Сам он сейчас находится в уфимской 21-й больнице в тяжелом состоянии.

О случившемся «КП-Уфа» рассказала племянница водителя. Она просит за вознаграждение вернуть пропавшие вещи своего дяди. Если вы нашли какой-либо документ Ильдара Шаяхметова, позвоните по телефону 89170410479.