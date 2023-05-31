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НовостиОбщество31 мая 2023 11:27

Путина ознакомили с проектом «Арт-Квадрата» в Уфе и пригласили на юбилей города

Презентация состоялась на выставке креативных индустрий в московском Центре «Зотов»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: kremlin.ru // Владимир Астапкович, РИА «Новости»

фото: kremlin.ru // Владимир Астапкович, РИА «Новости»

Президенту России Владимиру Путину во время его визита на выставку креативных индустрий в московском Центре «Зотов» показали проект «Арт-Квадрата» в Уфе. Главу государства также пригласили на юбилей башкирской столицы в 2024 году. Об этом сообщили группа общественного пространства в соцсетях и информационное агентство «Башинформ».

Путину проект уфимского «Арт-Квадрата» показал один из его основателей – Рим Бикаев. Он же озвучил и приглашение на 450-летие Уфы. Предприниматель также обозначил ряд проблем культурного центра и предложил варианты их решения со стороны государства. В общественном пространстве отметили, что одним из проблемных вопросов сейчас является отсутствие статуса креативного кластера. Президент в свою очередь пообещал оказать поддержку.