Радий Хабиров анонсировал массовый ремонт поликлиник в Уфе

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии анонсировал запуск республиканской программы по ремонту в уфимских поликлиниках.

В эксклюзивном интервью «КП-Уфа» Радий Хабиров отметил, что, предварительно, масштабная модернизация уфимских поликлиник должна стартовать в следующем году. По его словам, власти в курсе нынешнего состояния этих учреждений в башкирской столице.

- В районах у нас поликлиники по состоянию зданий и оборудованию лучше, чем в Уфе. Поэтому мы сейчас начинаем работать над новой программой. Есть президентская программа модернизации первичного звена, благодаря которой мы строим поликлиники в Чекмагуше, Баймаке, Месягутово. Во всех поликлиниках Уфы мы наведем порядок и сделаем это за счет бюджета республики, потому что федеральной программы здесь нет. Во многих уфимских поликлиниках 50-60 лет ничего не делалось, никто гвоздь не прибивал. Эту задачу мы выполним, - подчеркнул Радий Хабиров.

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