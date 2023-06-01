Хабиров объяснил, из-за чего затягивается строительство социальных объектов

Фото: пресс-служба главы РБ

Радий Хабиров рассказал, почему некоторые социальные объекты в республике стали строиться дольше, чем планировалось. Речь идет о поликлиниках, школах, детсадах и других учреждениях, которые возводят «с нуля».

- Страшный бич социальной сферы республики – это удорожание строительства. Мы начали строить много объектов, в том числе медицинские: несколько поликлиник, кардиоцентр, Центр онкологии и гематологии. За это время произошло нешуточное подорожание, речь идет не о десятках, а о сотнях миллионов рублей. Общая сумма ложится на бюджет, но мы для себя приняли решение, что все это достроим. Мы какие-то объекты начали делить по времени. Не можем в этом году закончить, значит, делим. Все, что обещал людям, я довожу до конца. А если что-то забываю, то у меня есть моя администрация и контрольное управление, - подчеркнул Радий Хабиров.

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