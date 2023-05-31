Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии снизилась смертность в ДТП

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, почему он уделяет особое внимание такому явлению, как смертность на дорогах.

Напомним, в разные годы он буквально «разносил» министров транспорта на оперативных совещаниях после докладов на эту тему. Во время недавнего интервью мы спросили у руководителя региона, доволен ли он тем, как проводится работа по снижению смертности на дорогах Башкирии в последние годы.

- Что касается ДТП, то доволен или нет – это эмоциональная оценка. Мы отталкиваемся от того, есть ли результат или его нет. В 2016-2018 годах ежегодно на дорогах мы теряли по 530 человек. В прошлом году – 409. Вот и результат, около 120 человек, как правило, трудоспособного возраста вернулись домой. Этот год мы опять идем с падением этой цифры. За годы моей работы только один год мы проиграли, погибли на дорогах тогда 470 человек. Но выше 500 мы не поднимались никогда, а сейчас я поставил задачу опуститься ниже 400, - пояснил Хабиров.

Глава Башкирии также объяснил, за счет чего удалось снизить количество смертельных ДТП на дорогах республики.

- Вообще, ДТП – очень сложная тема. Не я же за водителей руль кручу, это делают сами люди. Люди умные, взрослые, у кого-то два маленьких ребенка сзади сидят. Поэтому две вещи нужны: культура вождения и дисциплина, а это уже от самого человека идет. Надо все контролировать, начиная от того, как водителя учат. Новая команда ГИБДД работает конкретно по этим делам.

Очень сильно помогают в борьбе с алкоголем за рулем камеры фотовидеофиксации. Меня, наверное, тысячи людей проклинают, потому что, когда я начинал работать, в 2018 году в республике работало порядка 150 камер. Сейчас работает две тысячи. Главное – что они реально спасают жизни, снижают количество ДТП, - отметил Радий Хабиров.