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НовостиОбщество31 мая 2023 5:15

В Уфе 4 июня из-за полумарафона на восемь часов перекроют центральные улицы

Движение будет ограничено с 9:00 до 17:00
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе в воскресенье, 4 июня, из-за Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» перекроют движение на нескольких улицах в историческом центре города

В Уфе в воскресенье, 4 июня, из-за Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» перекроют движение на нескольких улицах в историческом центре города

В Уфе в воскресенье, 4 июня, из-за Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» перекроют движение на нескольких улицах в историческом центре города. Об этом предупредила мэрия.

Проезд с 9:00 до 17:00 ограничат на участках улиц Заки Валиди, Пушкина, Советской, Ленина, Мустая Карима и Карла Маркса. Из-за этого изменится движение общественного транспорта. Со схемой перекрытий можно ознакомиться ниже.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В администрации также отметили, что 4 июня не будут ходить трамваи №5 и №16. По измененному маршруту пустят троллейбусы №22.

Кроме того, с 9:00 2 июня до 24:00 4 июня будет перекрыта улица Заки Валиди от парковки конгресс-холла «Торатау» до пересечения с улицей Генерал-губернатора Перовского.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info