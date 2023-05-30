В Уфе сделали уникальную операцию 10-месячному ребенку с врожденной аномалией

Урологи-андрологи детской клинической больницы №17 в Уфе впервые за медицинскую практику Башкирии провели 10-месячному ребенку с врожденной аномалией лапароскопическую реимплантацию мочеточника. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе учреждения.

Как пояснили в лечебнице, младенец страдал нерефлюксирующим мегауретером, который обусловлен патологическим расширением и удлинением мочеточника. Это привело к нарушению мочевыделительной функции.

– Учитывая, технические возможности и профессионализм врачей-хирургов, оперативное вмешательство было выполнено малоинвазивно, эндоскопически, через три небольших прокола по три миллиметра, – передали в 17-й больнице.

Операция проводилась под руководством главного эксперта детской урологии-андрологии Татарстана, доктора медицинских наук Раиля Акрамова.