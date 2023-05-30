В Башкирии подросток на Lada Granta и трое его друзей пострадали при ДТП со столбом

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Ранее мать малолетнего водителя трижды привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей

В башкирском городе Бирске подросток за рулем легковушки и трое его друзей пострадали при столкновении со столбом. ДТП произошло ночью 30 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По одной из версий, 15-летний юноша без разрешения матери взял ключи от Lada Granta и поехал кататься на ней вместе с друзьями. На пересечении улиц Крупской и Интернациональной 9-классник съехал с дороги, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, и врезался в электроопору.

– В результате дорожной аварии водитель и его пассажиры, 17-летний парень и 14-летняя девочка с многочисленными травмами госпитализированы. Ещё один пассажир, 18-летний молодой человек, после осмотра врачей отпущен домой, – рассказал главный гаишник Башкирии.

Он добавил, что в прошлом году мать малолетнего водителя уже привлекали к административной ответственности за передачу машины человеку без прав. Трижды по решению комиссии по делам несовершеннолетних на нее составляли административный материал о неисполнении родительских обязанностей.