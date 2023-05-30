ФСБ объявила предостережение заместителю главы Учалинского района Башкирии

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Федеральный служба безопасности объявила предостережение заместителю главы Учалинского района республики, который заведует в местной администрации сельским хозяйством. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Как пояснили в ФСБ, чиновник для улучшения показателей по службе дал указание ликвидировать несанкционированные свалки на территории муниципалитета путем их захоронения по месту расположения. Эти действия создали условия для преступления по уголовной статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

– Согласно установленным требованиям […] свалка считается ликвидированной в том случае, если отходы полностью вывезены с территории на специально оборудованные сооружения – полигоны, – передали в ФСБ.

Чиновника предупредили о недопустимости реализации его намерений и привлечении к уголовной ответственности, если он продолжит противоправные действия.