Минторг Башкирии предложил проверять кафе и рестораны за активную продажу алкоголя ночью

Министерство торговли и услуг Башкирии предложило проверять кафе и рестораны, если по ночам они продают больше алкоголя, чем днем Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство торговли и услуг Башкирии предложило проверять кафе и рестораны, если по ночам они продают больше алкоголя, чем днем. Ведомство подготовило соответствующие поправки в положение о региональном госконтроле в области розничной продажи спиртного.

Документ предлагает внести в перечень индикаторов риска нарушений информацию о том, что в том или ином общепите алкоголь с 23:00 до 8:00 продается в большем объеме, чем с 8:00 до 23:00. В тот же перечень могут быть включены еще три пункта:

– отсутствие фиксации в единой государственной автоматизированной информационной системе [ЕГАИС] данных о розничной продаже алкоголя в общепите на протяжении 60 дней;

– отсутствие фиксации в ЕГАИС информации о закупке алкоголя на протяжении 60 дней;

– наличие сведений об остатках алкоголя в обособленном подразделении контролируемого лица.