Хабиров представил нового начальника Упрдор «Приуралье» Дениса Абрамова

кадр с оперативного совещания в правительстве Башкирии

Управление дорогами «Приуралье» возглавил Денис Абрамов. На оперативном совещании в правительстве Башкирии 29 мая его представил глава республики Радий Хабиров.

– Начальником Упрдор «Приуралье» с 18 мая назначен Денис Абрамов. Мы его представляем. Вам удачи. У нас три федеральные трассы. Они должны летать, расширяться, реконструироваться и содержаться. Подготовьте доклад о планах, которые у вас есть на этот год, – обратился руководитель региона к Абрамову.

Денис Абрамов начал трудовую карьеру в 1997 году с должности диспетчера, ведущего специалиста, а затем начальника отдела сбора дорожного фонда государственного «Удмуртского автодорожного предприятия». С 2003 по 2012 занимал должности замначальника по экономике и инвестициям, а затем начальника управления автомобильными дорогами Удмуртии. После этого до 2018 года был гендиректором «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области». С 2021 по 2022 год начался на пост вице-мэра городского округа Циолковский Амурской области. В апреле Абрамов перешел в «Приуралье»: сначала был замом начальника, а с января текущего года исполнял обязанности руководителя учреждения.