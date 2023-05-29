В Башкирии лось после прогулки по магазину врезался в забор и умер

фото: Минэкологии РБ

В башкирском городе Стерлитамаке лось после прогулки по магазину врезался в забор и умер. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе Минэкологии республики.

Инцидент произошел в магазине «Находка» 28 мая около 19:00. Сохатый самец 2-3 лет зашел в пустой маркет, который только готовился к открытию, и стал ходить по залам.

На место происшествия ближе к ночи прибыли профильные специалисты, в том числе из отделения общества охотников и рыболовов. Они принялись выпроваживать лося, однако в какой-то момент он сам убежал. Во время «побега» животное дважды ударилось о забор, упало и вскоре скончалось.

Как выяснили ветеринары, из-за ударов лось повредил шейный отдел позвоночника. Также ему диагностировали проблемы с сердцем из-за жары и стресса из-за нахождения в незнакомой обстановке. В Минэкологии Башкирии предположили, что лось мог прийти из садовых участков, которые находятся неподалеку от магазина.