В Уфе за сутки сотрудники ГИБДД задержали 12 пьяных водителей

Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД по Уфе остановили и проверили 460 автомобилистов для проверки. Итоги субботнего рейда сообщили в пресс-службе Отдела ГИБДД по башкирской столице.

В результате массовых проверок автомобилистов в Уфе дорожные полицейские выявили 141 нарушение правил дорожного движения. За сутки задержали 12 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Отдел ГИБДД по Уфе предупреждает: для сохранения своей жизни и здоровья окружающих соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Будьте законопослушными на дорогах!