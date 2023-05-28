В Башкирии простились с погибшем на СВО Салаватом Тагировым

Фото: vk.com/marskashapov

Глава Салаватского района Башкирии Марс Кашапов опубликовал в своих соцсетях пост о трагической гибели своего земляка Салавата Тагирова.

Похороны уроженца села Аркаулово Салавата Тагирова прошли в минувшую пятницу, 26 мая. Проститься с земляком пришли односельчане, ветераны боевых действий из Салаватского района, школьники и их учителя. Панихида прошла на площади перед местной мечетью.

- Наш земляк Салават Тагиров героически погиб, выполняя воинский долг, мужественно защищая будущее своей страны, защищая интересы Отечества. От имени всех жителей Салаватского района выражаю искренние соболезнования родными и близкими Салавата. Вечная память и вечная слава герою! – написал на своей странице в соцсетях глава района Марс Кашапов.