На сабантуе в Башкирии лошадь сбросила и затоптала всадника

Фото: скриншот видео

На сабантуе в селе Аскарово, что в Абзелиловском районе Башкирии, во время скачки едва не погиб участник. Очевидцы засняли ЧП на камеру мобильного телефона и выложили ролик в соцсети.

На днях в Абзелиловском районе Башкирии прошел сабантуй, где, как утверждают авторы видеоролика, произошел жуткий случай. Во время скачек одного из участников сбросила лошадь. Мужчина застрял ногой в стремени и, по всей видимости, пострадал – лошадь вела себя агрессивно и «помяла» сброшенного наездника. На кадрах видно, как конь прыгает и пытается «отцепить» человека.

Автор поста в соцсетях возмутился поведением организаторов сабантуя. Он обвинил их в том, что наезднику не выдали спецодежду и не провели инструктаж техники безопасности.

- Организаторы и руководители должны быть привлечены к ответственности на основании закона. Если бы его инструктировали, надевали в защитную одежду, он бы сразу упал на землю, а не прицепился, - написал местный житель.