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НовостиПолитика28 мая 2023 13:46

Радий Хабиров показал, какая Башкирия ему нравится

Глава республики выложил фотографии в своих социальных сетях
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: пресс-служба главы РБ

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава региона Радий Хабиров опубликовал несколько фотографий с жителями Уфы и Абзелиловского района и рассказал, какая Башкирия ему нравится.

В своем телеграм-канале Хабиров выложил снимки с международной книжной ярмарки «Китап-байрам» и с сабантуя в Абзелиловском районе.

- Вот такой она мне нравится, наша Уфа, наши уфимцы, да и вообще все жители Башкортостана. Красивые, умные, талантливые, полные идей и желания идти вперед, - прокомментировал содержание фотографий глава Башкирии.

Напомним, в Уфе три дня подряд проходила книжная ярмарка «Китап-байрам», а в Сибае инвестсабантуй «Зауралье-2023».