Названа средняя зарплата в Башкирии по итогам прошлого года

Фото: Рустем Ахунов

Омбудсмен Башкирии Михаил Закомалдин в своем докладе по итогам 2022 года озвучил среднюю зарплату по региону. Недавно он выступил с отчетом в Госсобрании-Курултае, где рассказал о состоянии рынка труда в республике.

По данным уполномоченного по правам человека в Башкирии, к началу 2023 года в регионе вновь был достигнут минимальный уровень безработицы в новейшей истории. По словам Закомалдина, в январе этого года в банке вакансий было всего 42,5 тысячи объявлений о приеме на работу.

В том же докладе омбудсмен заявил, что за 2022 год средняя зарплата в Башкирии увеличилась на 15,8% и составила 46 979 рублей. В то же время по данным уполномоченного по правам человека в республике сохранился высокий уровень задолженности по зарплатам. На конец прошлого года она составила 702 млн рублей.