Глава Башкирии предложил передать регионам полномочия по выдаче лицензий на добычу золота

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Глава Башкирии Радий Хабиров выступил с инициативой о передаче регионам полномочий по выдаче лицензий на добычу золота. Для обсуждения всех юридических сторон вопроса создадут рабочую группу в Госсобрании-Курултае, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По задумке главы республики депутаты башкирского парламента должны подготовить предложения по усовершенствованию существующего законодательства в сфере добычи полезных ископаемых. Спикер Курултая Константин Толкачев заявил, что рабочая группа займется изучением юридической стороны вопроса.

- На заседании Государственного Собрания Глава республики Радий Хабиров поднял актуальный вопрос о праве местных жителей на участие в принятии решений о разработке недр. Тот факт, что мнение людей сегодня не влияет на выдачу лицензий недропользователям, не может нас не волновать, поскольку это и вопрос социальной справедливости, и вопрос экологического благополучия республики, - прокомментировал инициативу Хабирова спикер Госсобрания-Курултая.

В качестве примера председатель башкирского парламента привел историю с нарушениями в ходе добычи золота в районах Зауралья. Он также отметил, что сфера регулирования золотодобычи относится к федеральному законодательству и что депутатам нужно будет проанализировать все нормативные акты, относящиеся к этой теме.