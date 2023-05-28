Радий Хабиров опубликовал видео прибытия зубров в Башкирию

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Накануне глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своих соцсетях видео с прибытием первой партии зубров. Ранее республиканские власти договорились с коллегами из Беларуси о транспортировке этих животных для разведения на территории нашего региона.

- Этих красивых, величественных зубров даже зверями назвать не могу. Скорее, шедевры природы прибыли в нашу республику. Сработали наши договорённости с белорусскими коллегами, - прокомментировал прибытие зубров в Башкирию Радий Хабиров.

По словам главы региона, власти планируют сформировать устойчивую популяцию этих животных на территории Башкирии и вывести «башкирскую версию» беловежского зубра.

- Кстати, 12-15 тысяч лет назад эти красивые и сильные звери жили в Башкортостане. По сути, мы их потомков возвращаем на родину, - подчеркнул Хабиров.

Первую партию из девяти особей выпустили на территории Икского зоологического заказника, что неподалеку от Мурадымовского ущелья.