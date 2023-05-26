Жители башкирского города пожаловались на нашествие гусениц

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Жители башкирского города Кумертау пожаловались на нашествие гусениц. Обращение на странице главы республики Радия Хабирова в соцсетях оставила горожанка Диана Мустафина. Девушка поделилась видео, на котором можно заметить, как ползучие насекомые буквально облепили жилой дом.

– Решите, пожалуйста, проблему с гусеницами в городе Кумертау. Домой зайти невозможно, живем возле леса, улица Зеленая. Все облепили, падают на голову и одежду, начали проникать на веранды. Невозможно это терпеть, – написала Мустафина.

На ее жалобу откликнулась представительница администрации Кумертау Инесса Мячина. Она написала, что обращение об обработке деревьев проработает с коллегами. По словам чиновницы, местные коммунальщики пока обработали молодые деревья в парках и скверах.