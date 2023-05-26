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НовостиОбщество26 мая 2023 13:44

Минтранс Башкирии напомнил о платном провозе велосипедов в автобусах

Стоит это столько же, сколько и поездка для одного человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В автобусах госперевозчика «Башавтотранса» провоз велосипедов является платным

В автобусах госперевозчика «Башавтотранса» провоз велосипедов является платным

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В автобусах госперевозчика «Башавтотранса» провоз велосипедов является платным. Об этом напомнил Минтранс республики перед "Днем 1000 велосипедистов", который пройдет в Уфе 28 мая.

– Пассажиров, перевозящих велосипеды в автобусе, просим соблюдать взаимную вежливость. На одной накопительной площадке автобуса можно разместить не более 2-х велосипедов одновременно, – передали в ведомстве.

В пресс-службе Минтранса Башкирии «КП-Уфа» пояснили, что стоимость провоза велосипеда равна стоимости проезда для одного человека: 28 рублей при оплате картой «Алга» и 33 рубля – за наличный расчет.