В Уфе на два дня остановят движение троллейбусов №13 и №22

В Уфе на два дня – с 7:00 27 мая до 20:00 28 мая – остановят движение троллейбусных маршрутов №13 и №22 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе на два дня – с 7:00 27 мая до 20:00 28 мая – остановят движение троллейбусных маршрутов №13 и №22. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с необходимостью отключения контактной сети на улице Города Галле между Рихарда Зорге и проспектом Октября. Там сейчас ведется ремонт дороги.

– Горожан просят отнестись с пониманием и выбирать в это время для передвижения иные виды общественного транспорта, – передали в администрации.

Напомним, трамваи №13 курсируют между остановками «Белореченский» микрорайон и «Бульваром Славы», а №22 – между Колхозным рынком и Ледовым дворцом «Уфа-арена».