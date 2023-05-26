В Уфе утонул 16-летний подросток, которого отказались спасать рыбаки

фото: УГЗ

Сегодня днем, 26 мая, в третьем Сипайловском карьере в Уфе утонул 16-летний подросток, которого отказались спасать находившиеся поблизости рыбаки. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

Тревожное сообщение о тонущем человеке поступило в экстренную службу около 13:30. На место происшествия был направлен катер со спасателями. К их прибытию на поверхности водоема уже никого не было.

– Со слов друзей погибшего, их товарищ стал тонуть на глубине. Они стали звать на помощь рыбаков, которые находились в лодке в 30 метрах от тонущего подростка, но те в помощи ребятам отказали, – рассказал в УГЗ.

Тело юноши с глубины трех метров и в 25 метрах от берега достали водолазы.