В Уфу привезли рукописную копию Священного Корана Усмана

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфу 26 мая на церемонию открытия книжной ярмарки «Китап-байрам» привезли рукописную позолоченную копию Священного Корана Усмана. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель региона рассказал, что единственную в своем роде копию Корана выполнил сотрудник Международной исламской академии Узбекистана, и теперь книга будет хранится в Национальном музее Башкирии.

фото: vk.com // Радий Хабиров

Хабиров объяснил, что Коран Усмана – одна из шести древнейших рукописей Священного Корана, которая относится к VII веку. В XV веке Тамерлан перевез книгу в Самарканд, а в XIX веке она попала в Россию, где до революции хранилась в Императорской Публичной библиотеке. В 1918 году Коран оказался в Уфе и через несколько лет по просьбе Туркестанской республики был отправлен в Ташкент.

– В прошлом году, когда мы были с официальным визитом в Узбекистане, договорилась передать нашей республике копию священной книги. И вот сегодня это произошло, – добавил глава Башкирии.

Он пригласил жителей в Национальный музей, чтобы увидеть уникальный экспонат своими глазами.