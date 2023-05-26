МЧС озвучило подробности пожара в 2-этажном доме на улице Гоголя в Уфе

фото: читатель "КП-Уфа"

МЧС Башкирии озвучило подробности пожара в 2-этажном старом доме на улице Гоголя в Уфе. Возгорание там случилось сегодня днем, 26 мая, около 14:44.

фото: МЧС РБ

– По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что пожар произошел в многоквартирном двухэтажном бревенчатом доме. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 5 человек. Тушение ведется по повышенному рангу пожара, – передали в экстренной службе.

фото: МЧС РБ

Пожар на площади в 200 квадратных метров был локализован в 15:29. Открытое горение спасатели ликвидировали еще спустя девять минут. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сейчас на месте пожара находится начальник главного управления МЧС Башкирии Виталий Барзайкин. Причины и обстоятельства случившегося выясняет дознаватель.