Сегодня и на выходных, с 26 по 28 мая, ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сегодня и на выходных, с 26 по 28 мая, ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей. Об этом предупредил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По словам главного гаишника республики, особый акцент во время профилактических рейдов будет сделан на выявление грубых нарушений правил дорожного движения: пьяную езду, выезд на встречную полосу, перевозку детей без специальных автокресел.

– Плотность нарядов ДПС будет максимально увеличена, в рейдах примут участие руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции, – отметил Севастьянов.

Он добавил, что сегодня 20 дополнительно сформированных экипажей ГИБДД направят в места массового пребывания граждан. Наряды ДПС усилены в направление Зауралья, на трассах Уфа-Инзер-Белорецк, Уфа-Янаул, Дюртюли-Нефтекамск, Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки и М-5 «Урал».

Начальник башкирский Госавтоинспекции призвал водителей к ответственности и дисциплине на дороге. Он также напомнил о том, что о фактах грубого нарушения ПДД можно сообщать по телефону горячей линии МВД по РБ: 8(347) 279-32-92.