Мэр Стерлитамака Рустем Газизов подарил Олегу Газманову водку и казы

фото: соцсети Олега Газманова

24 мая с концертом в башкирский город Стерлитамак приезжал известный певец Олег Газманов. После выступления мэр Рустем Газизов подарил музыканту коробку с подарками. В ней была водка и казы – колбаса из конины. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.

– Спасибо Рустему Газизову, главе администрации города, который пришел на концерт (я, кстати, не знал, что он будет) и сделал вот такой подарок. Особенно за казы спасибо! Я это люблю, – поделился радостью Газманов.

Певец также поблагодарил жителей Стерлитамака за «мощный горячий прием на концерте».