В Уфе из-за коммунальной аварии без холодной воды остались 13 жилых домов и ресторан

В Уфе из-за коммунальной аварии – утечки из земли по улице Менделеева – без холодной воды остались 13 жилых домов и ресторан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе из-за коммунальной аварии – утечки из земли по улице Менделеева – без холодной воды остались 13 жилых домов и ресторан. Об этом 26 мая сообщил «Уфаводоканал».

На время восстановительных работ подача холодного водоснабжения приостановлена в ресторане «Высота» и домах по улицам:

– Рихарда Зорге 31, 31/1, 31/2, 31/3, 35/1, 37/1, 37/2, 37/3, 37, 35;

– Парковая 2, 2/2, 2/3.

Кроме того, давление холодной воды было снижено в детском саду №38 и еще в 26 домах на:

– улице братьев Кадомцевых, 12/2;

– улице Рихарда Зорге, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

– улице Степана Халтурина 34, 36, 38, 40, 48, 50;

– проспекте Октября, 21/4, 21/5, 23, 27.