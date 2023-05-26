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НовостиОбщество26 мая 2023 9:24

«Сбербанк» даст мэрии Уфы кредит на 390 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

Средства также пойдут на погашение долгов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
«Сбербанк» предоставит мэрии Уфы кредитную линию на 390 млн рублей для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств

«Сбербанк» предоставит мэрии Уфы кредитную линию на 390 млн рублей для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств

«Сбербанк» предоставит мэрии Уфы кредитную линию на 390 млн рублей для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Займ обойдется городской казне в 33,1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок 25 мая.

Согласно договору, банк предоставит администрации деньги до 30 июня. Власти башкирской столицы намерены погасить кредит в течение 12 месяцев с даты получения средств. Договор предусматривает возможность полного или частичного досрочного погашения займа.