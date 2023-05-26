«Сбербанк» даст мэрии Уфы кредит на 390 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

«Сбербанк» предоставит мэрии Уфы кредитную линию на 390 млн рублей для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств

«Сбербанк» предоставит мэрии Уфы кредитную линию на 390 млн рублей для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Займ обойдется городской казне в 33,1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок 25 мая.

Согласно договору, банк предоставит администрации деньги до 30 июня. Власти башкирской столицы намерены погасить кредит в течение 12 месяцев с даты получения средств. Договор предусматривает возможность полного или частичного досрочного погашения займа.