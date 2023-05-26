В Башкирии предложили сносить хрущевки для комплексного развития территорий

В Башкирии предложили сносить хрущевки при реализации комплексного развития территорий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии предложили сносить хрущевки при реализации комплексного развития территорий. Об этом 26 мая со ссылкой на подготовленный Минстроем республики проект поправок в постановление о программе сообщил «РБК-Уфа».

Документ предлагает внести три новых критерия, согласно которым будет выбираться участок или квартал под развитие территории. Среди них:

– многоквартирные дома до пяти этажей, построенные до 1991 года в период индустриального домостроения по типовым проектам и использованием типовых изделий стен (к этой категории относятся и хрущевки);

– малоэтажные дома с деревянными перекрытиями или стенами, построенные до 1991 года включительно;

– многоквартирные дома с основными конструктивными элементами из дерева.

Первый в Башкирии договор комплексного развития территории был заключен в Уфе в январе текущего года. Под снос и новую застройку был отведен квартал на севере города между улицами Вологодской, Суворова, Уссурийской и Орджоникидзе площадью 6,8 гектара. На первом этапе там планируют построить две высотки в 16 и 20 этажей.