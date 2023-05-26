В Уфе бывшего сотрудника УГНТУ осудили за попытку хищения 7,3 млн рублей

В Уфе 41-летнего бывшего зама главного инженера УГНТУ осудили за покушение на мошенничество при попытке похитить 7,3 млн рублей

В Уфе 41-летнего бывшего зама главного инженера государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) осудили за покушение на мошенничество при попытке похитить 7,3 млн рублей. Об этом 26 мая сообщили в прокуратуре и Следственно комитете Башкирии.

В суде было установлено, что между вузом и строительной компанией были заключены договоры на ремонт корпусов на общую сумму более 42 млн рублей. После того как подрядчик приступил к исполнению соглашений к его директору обратился подсудимый. Он предложил фирме отступить от сметной документации, используя более дешевые материалы и занизив оплату работ, а разницу в сумме – более 7 млн рублей – передать ему. Это 20-45% от стоимости каждого заключенного договора. В свою очередь злоумышленник пообещал, что посодействует в беспрепятственном подписании актов выполненных работ.

Подрядчик после такого предложения решил обратиться в правоохранительные органы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники МВД Башкирии задержали подсудимого, когда директор стройфирмы передал его знакомому часть затребованной им суммы – почти 1 млн рублей.

Фигурант уголовного дела признал вину. Его приговорили к трем с половиной годам условного срока с назначением штрафа в 100 тыс. рублей. Прокуратура с таким вердиктом не согласилась из-за «несправедливости и мягкости наказания». Ведомство намерено обжаловать приговор.