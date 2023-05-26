В Уфе при ДТП с автобусами «Лотос» и ПАЗ пострадала 9-летняя девочка

фото: ГИБДД РБ

В Уфе сегодня, 26 мая, при ДТП в двумя автобусами пострадала 9-летняя девочка. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

Авария случилась в двенадцатом часу дня. На улице Первомайской столкнулись автобусы «Лотос» и «ПАЗ». После удара вторая пассажирская машина врезалась в дорожное ограждение и припаркованные за ним автомобили.

фото: ГИБДД РБ

Дорожная полиция опубликовала видео момента ДТП. На кадрах видно, что столкновение происходит после того как «Лотос» смещается на крайнюю правую полосу, по которой едет ПАЗ.

– В результате происшествия 9-летняя пассажирка ПАЗ получила телесные повреждения, – передали в дорожной полиции.

Подробности инцидента выясняют сотрудники Госавтоинспекции.