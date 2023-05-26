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НовостиЗдоровье26 мая 2023 7:07

За три дня от коронавируса в Башкирии скончались шесть человек

Ежесуточно в республике фиксировались по две смерти от инфекции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
За три последних дня от коронавируса в Башкирии скончались шесть пациентов – ежесуточно регистрировалось по две смерти

За три последних дня от коронавируса в Башкирии скончались шесть пациентов – ежесуточно регистрировалось по две смерти

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За три последних дня - с 24 по 26 мая - от коронавируса в Башкирии скончались шесть пациентов, ежесуточно в республике регистрировалось по две смерти. С начала пандемии жертвами инфекции в регионе стали 6 069 человек. Статистику озвучило местное министерство здравоохранения.

Диагностировали COVID-19 за сутки еще 85 жителям. Всего на территории Башкирии было подтверждено почти 367,8 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом более 360,5 тыс. человек, 70 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Сейчас носителями инфекции являются 1 223 пациента: 129 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.