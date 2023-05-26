В Уфе завершились поиски пропавшей после школы 13-летней девочки

фото: "БашРегионСпас"

В Уфе завершились поиски 13-летней девочки, которая пропала после школы. Ее нашли живой. Об этом сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».

– Девочка обнаружена на территории лесопосадки около улицы Чудинова волонтёрами и сотрудниками полиции. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, – передали в МВД Башкирии.

Напомним, школьница пропала 25 мая после того как ушла со школы. Ее мать обратилась в полицию за помощью вечером того же дня. В поисках принимали участие как правоохранительные органы, так и волонтеры с экстренными службами.