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НовостиОбщество26 мая 2023 6:09

В Уфе завершились поиски пропавшей после школы 13-летней девочки

Полиция рассказала, где ее удалось найти
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: "БашРегионСпас"

фото: "БашРегионСпас"

В Уфе завершились поиски 13-летней девочки, которая пропала после школы. Ее нашли живой. Об этом сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».

– Девочка обнаружена на территории лесопосадки около улицы Чудинова волонтёрами и сотрудниками полиции. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, – передали в МВД Башкирии.

Напомним, школьница пропала 25 мая после того как ушла со школы. Ее мать обратилась в полицию за помощью вечером того же дня. В поисках принимали участие как правоохранительные органы, так и волонтеры с экстренными службами.