На следующей неделе 18 жилых домов в Уфе останутся без горячей и холодной воды

В Уфе на следующей неделе в среду, 31 мая, на несколько часов отключат холодную и горячую воду в 18 жилых домах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе на следующей неделе в среду, 31 мая, на несколько часов отключат холодную и горячую воду в 18 жилых домах. Это связано с ремонтными работами, предупредил «Уфаводоканал».

С 10:30 до 22:30 водоснабжение приостановят в домах на:

– бульваре Ибрагимова, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 44;

– улице Цюрупы, 149, 149/1, 151, 151/1.

С 10:00 до 24:00 ни горячей, ни холодной воды не будет на улицах:

– Первомайской, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 78;

– Свободы, 14.

Напомним, с графиком традиционных «летних» отключений горячей воды можно ознакомиться на сайтах МУП «УИС» и «БашРТС».